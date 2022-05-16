Роспотребнадзор Москвы открыл горячую линию по вопросам укусов клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Столичное управление Роспотребнадзора открыло горячую линию по профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщается на сайте управления.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве с 16 по 27 мая 2022 года проводится горячая линия по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей, в том числе клещевого вирусного энцефалита", – говорится в сообщении.
Специалисты расскажут об основных симптомах болезни, объяснят, что необходимо делать при укусе клеща, где находятся пункты по приему клещей на исследование, а также куда нужно обратиться при положительном результате исследования.
Кроме того, на горячей линии можно узнать о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.
Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что избежать серьезных последствий для здоровья из-за укуса клеща поможет вакцинация от энцефалита. Он предупредил, что укус клеща может привести к инвалидности и даже смерти, поэтому при обнаружении укуса членистоногого следует незамедлительно обратиться к врачу.
В столичном регионе начали масштабную обработку парков от клещей
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