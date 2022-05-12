Роспотребнадзор сообщил о пике активности клещей

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Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов предупредил о пике активности клещей, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что оценить колебания численности насекомых невозможно, поскольку в каждом регионе этот аспект варьируется.

"В любом случае сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются и начинают подстерегать своих прокормителей. Сейчас самый пик, стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили, сейчас стоит быть внимательнее на природе", – заявил Макенов.

Старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт, в свою очередь, рассказала, что ежегодно в медицинские организации после укусов клещей обращаются 400–500 тысяч человек, четверть из них составляют дети.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в 2022 году после укусов клещей к врачам обратились уже более 13 тысяч человек. У двоих пострадавших выявлен клещевой энцефалит.

По данным на начало мая, в России с начала 2022 года более 1,6 миллиона человек прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Всего планируется привить более трех миллионов человек.

