Роспотребнадзор сообщил о пике активности клещей

Фото: depositphotos/Erik_Karits
Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов предупредил о пике активности клещей, передает РИА Новости.
Эксперт отметил, что оценить колебания численности насекомых невозможно, поскольку в каждом регионе этот аспект варьируется.
"В любом случае сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются и начинают подстерегать своих прокормителей. Сейчас самый пик, стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы не жили, сейчас стоит быть внимательнее на природе", – заявил Макенов.
Старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт, в свою очередь, рассказала, что ежегодно в медицинские организации после укусов клещей обращаются 400–500 тысяч человек, четверть из них составляют дети.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в 2022 году после укусов клещей к врачам обратились уже более 13 тысяч человек. У двоих пострадавших выявлен клещевой энцефалит.
По данным на начало мая, в России с начала 2022 года более 1,6 миллиона человек прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Всего планируется привить более трех миллионов человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: