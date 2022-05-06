Эксперты предупредили об опасности комариного укуса

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Укус комара может вызвать аллергическую реакцию, а также заражение некоторыми инфекциями, рассказала завотделом медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина. Об этом сообщает "Радио 1".
"В организм человека вводится чужеродный белок, когда комар кусает, и тогда может возникнуть аллергия, особенно у детей", – сказала Ганушкина.
По ее словам, летом комары могут быть переносчиками лихорадки, малярии.
В свою очередь, врач-аллерголог Владимир Болибок отметил, что особенно опасны комары в субтропическом климате.
"В наших широтах, за исключением субтропиков, переносчиками каких-то заболеваний комары не являются", – пояснил Болибок.
Он посоветовал устанавливать на окна москитные сетки, пользоваться фумигаторами, а на открытом воздухе использовать отпугивающие средства, которые наносят на кожу и одежду.
Жителям столичного региона ранее рассказали, когда в Москве активизируются комары. По словам научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского, сроки массового появления этих насекомых будут зависеть от погоды. Эксперт уточнил, что обычно первая волна комаров начинается в течение второй половины мая.
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