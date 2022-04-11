Биолог рассказал, когда в Москве ожидается первая волна комаров

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что сроки массового появления комаров в столичном регионе будут зависеть от погоды в апреле.
Биолог добавил, что яйца комаров начинают развиваться в водоемах, которые уже не замерзают по ночам. Оптимальный для насекомых вариант – это поздневесенние лужи. "Они остаются после разлива рек, ручьев либо просто в лесу после талого снега. В лужах нет рыбы, которая выедает личинки комаров. Лужи хорошо прогреваются в мае", – объясняет Марьинский.
При этом единичных комаров в Москве можно встретить и сейчас, уверяет эксперт. "Существуют виды комаров, которые приспособились к обитанию вместе с человеком. Если в подвале многоэтажного дома подтекает вода и постоянная лужа, то есть виды комаров, личинки которых умудряются там развиваться круглый год. И даже в разгар зимы можно столкнуться с единичными комарами", – подчеркнул специалист.
По его словам, комары в первую очередь будут беспокоить жителей нижних этажей. "Комары – существа хорошо летающие, но небольшие. К порывам ветра они относятся не очень хорошо. Залететь могут и на верхние этажи многоэтажек, но чем выше, тем их будет меньше", – говорит биолог.
Существует широкий ассортимент химических отпугивающих средств (репеллентов) для борьбы с комарами, однако самым надежным вариантом остается москитная сетка на окне, считает Марьинский. Вместе с тем в преддверии волны комаров в Москве и Подмосковье эксперт напомнил, что уже сейчас проснулись клещи.
Марьинский пояснил, что в Москве клещей можно встретить в крупных лесопарках, например в "Лосином Острове". Вероятность контакта будет увеличиваться до середины июня, а после начнет сокращаться, потому что для них станет слишком жарко, заключил специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об увеличении численности тараканов в конце января – феврале. Рост связан с пиком размножения этих насекомых, который и приходится на указанный период. Всего же специалисты отмечают два таких всплеска. Следующий пик резкого повышения численности тараканов ожидается летом, уточнила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
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