Ученые выяснили, какие цвета одежды привлекают комаров

Международная команда ученых из США и Германии провела исследование цветовых пристрастий комаров. Выяснилось, что у этих насекомых действительно существуют предпочтения – чаще всего они садятся на одежду определенной окраски. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



По поводу цветового восприятия у птиц, животных и насекомых существует множество стереотипов. Долгое время считалось, что у собак, кошек, коров, змей и мышей черно-белое зрение. Однако сегодня доказано, что все эти виды различают разные оттенки спектра, вот только чувствительность у них отличается от человеческой. Например, собаки видят желто-синюю, контрастную и при этом не очень резкую картинку.



С насекомыми примерно такая же ситуация. Те из них, которые занимаются опылением, просто обязаны иметь глаза, способные отличить синий василек от белой хризантемы. От этого зависит их жизненный цикл. Но диапазон чувствительности их органов зрения совсем не такой, как у нас, и при этом он существенно сдвинут в ультрафиолетовую часть спектра.

Как же быть с комарами? Эти микровампиры не интересуются соцветиями, и кажется, что им не требуется видеть мир в красках. Оказывается, это совсем не так: у комаров есть и цветное зрение и даже обоняние. Однако, как и во всех остальных случаях, их органы чувств не похожи на наши.

Согласно предыдущим исследованиям, комары остро чувствуют запах углекислого газа, который люди не ощущают вовсе. Все млекопитающие планеты Земля выдыхают много CO2, и именно на него ориентируются голодные самки комаров, подыскивая себе жертву. Для большинства видов источником крови являются теплокровные позвоночные: млекопитающие и птицы. Лишь некоторые виды способны питаться кровью рептилий, амфибий и даже рыб, но таких намного меньше.



Но оказалось, что сам по себе углекислый газ – лишь часть сигнала, на который реагируют эти насекомые. Мозг комара состоит примерно из 200 тысяч нейронов, и запах CO2 включает в них программу поиска трех оттенков: голубого, оранжевого и красного.



Эти цвета в разных сочетаниях есть в спектре кожи млекопитающих и потому важны для комара. В общих чертах схема поиска выглядит так: самка чувствует углекислый газ на большом расстоянии от источника и только затем начинает искать цель, ориентируясь на цвет.



Данные подтверждаются тем, что в экспериментах комары игнорировали цветные приманки, если не чувствовали CO2. Однако даже при наличии углекислоты насекомые не садятся на кожу, если она закрыта тканью зеленого цвета. Он отфильтровывает длинные волны – те самые красные и оранжевые оттенки. Вывод: если вы собрались на лесную прогулку, накиньте зеленую куртку – так вероятность быть укушенным существенно меньше. Красную и синюю одежду лучше оставить дома.



Однако исследователи пошли дальше и с помощью современных методов отредактировали комариные гены, отвечающие за чувствительность к CO2 и к "вкусным" цветам. Выяснилось, что, если хоть один из этих факторов отключен, самка комара никак не реагирует на потенциальную жертву.

Теоретически это означает, что возможно вывести ГМО-комаров, которые не кусаются. Это может оказаться полезным с точки зрения эпидемиологии – комары являются переносчиками многих опасных болезней, таких как малярия или лихорадка Зика. Лишив их интереса к человеческой крови, можно предотвратить множество случаев заболеваний, особенно в жарких и влажных регионах.

Но возникает вопрос: смогут ли отредактированные комары размножаться? Самки получают из крови вещества, которые нужны для продолжения рода. Белки, содержащиеся в ней, – это строительный материал для производства яиц. Конечно, мы, люди, только обрадуемся, если нас некому будет кусать, но комары – важная часть природной пищевой цепочки. Их вымирание может оказать огромное негативное влияние на экологию.

Так что нам остается одеваться в зеленое и терпеть укусы. Страдания помогут облегчить мысли о том, что этим мы поддерживаем экосистему планеты. Хотя…

