Собянин рассказал о планах благоустройства на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2024 году на севере Москвы создадут четыре современных общественных пространства. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"В Коптево возле Тимирязевского парка проведем благоустройство "Вишневого сада". Создадим еще один уютный зеленый уголок, скрытый от оживленных магистралей. В "Вишневом саду" планируется установить и обновить детские площадки и привести в порядок покрытие дорожек. В зоне тихого отдыха появятся лежаки и качели", – рассказал мэр.

Для спортсменов сделают площадки для занятий теннисом, волейболом, мини-футболом и другими видами спорта. Со стороны улицы Большой Академической оборудуют велопарковку, а для детей обустроят игровую площадку.

Помимо этого, в Тимирязевском районе приведут в порядок сквер Соломенной сторожки. Там восстановят и разобьют новые газоны, высадят цветы, кустарники и деревья. В нижней части моста появятся качели и горки. В сквере также появятся тренажеры, большая беседка и другие объекты.

В парке "Савеловский" аллею главного входа оформят подвесными качелями. В глубине парка разместится универсальная площадка для баскетбола и волейбола с тренажерами. Дополнительно на территории проведут работы по озеленению.

В рамках реализации программы благоустройства работы также проведут в сквере на Керамическом проезде. Там создадут развлечения для детей и зоны тихого отдыха. Площадку для собак обновят.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Москве благоустроят территории более 120 объектов образования. Работы на школьных участках проводят, как правило, летом, чтобы полностью подготовить объект к новому учебному году. В частности, в Обручевском районе благоустроят территорию возле кластера из трех образовательных учреждений на Ленинском проспекте.

