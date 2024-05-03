Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Комплексное благоустройство на всех улицах Москвы будет проведено в ближайшие годы, сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ по благоустройству улицы Генерала Белова на юге города. Он отметил, что работы по благоустройству в городе продолжаются, например, сейчас выполняется большой фронт работ в Орехово-Борисове.

"Активно продолжаем работу по благоустройству московских улиц. Объем в этом году очень большой – около 700 улиц. Надо сделать не просто текущий ремонт, а комплексно благоустроить тротуары, дороги, освещение – от фасада дома до фасада", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что осталось привести в порядок в Москве 3,5 тысячи улиц.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что в южных районах Орехово-Борисово Северном и Орехово-Борисово Южном, в которых проживают около 275 тысяч человек, планируется привести в порядок сразу несколько улиц, включая Шипиловский, Борисовский и Гурьевский проезды, Елецкую и Тамбовскую улицы, а также вход в музей-заповедник "Царицыно".

Улица Генерала Белова является одним из ключевых объектов благоустройства в вышеназванных районах. Она представляет собой магистраль протяженностью 2,6 километра. Завершить работы по благоустройству улицы планируется в июле текущего года.

В настоящее время на участке задействованы 210 человек и 35 единиц специализированной техники. Благоустройство включает ремонт 67,3 тысячи "квадратов" проезжей части и 31,1 тысячи "квадратов" пешеходных тротуаров. Специалисты также заменят опоры наружного освещения и старые остановочные пункты. Кроме того, обустроят газоны и установят лавочки вдоль пешеходных маршрутов.

Всего в 2024 году власти Москвы планируют благоустроить более 2,5 тысячи объектов, среди которых 20 крупных общественных пространств.

Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства территорий у станций метро. По словам Собянина, территории возле 8 новых станций метро и 5 транспортных узлов приведут в порядок до конца 2024-го. Специалисты уберут под землю воздушные линии электропередачи, старые фонари поменяют на современные с энергоэффективными светодиодными светильниками. А переходы оборудуют опорами контрастного освещения.