Собянин рассказал о планах благоустройства территорий у станций метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Территории возле 8 новых станций метро и 5 транспортных узлов приведут в порядок в 2024 году, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Воздушные линии электропередачи уберем под землю, старые фонари поменяем на современные с энергоэффективными светодиодными светильниками. А переходы оборудуем опорами контрастного освещения, чтобы пешеходов было лучше видно в темное время суток", – заявил мэр города.

Кроме того, часть остановочных павильонов будет заменена и перенесена на более удобные места для пассажиров, а для автомобилей и двухколесного транспорта организуют парковочные карманы, добавил он.

По данным Собянина, к открытию первого участка Троицкой линии метро благоустройство доберется также и до территорий вокруг вестибюлей новых станций. Речь идет об "Университете Дружбы Народов", Генерала Тюленева", "Тютчевской", "Корниловской", "Бачуринской" и "Коммунарке".

Городские службы также улучшат пешеходную и транспортную доступность возле новой станции Сокольнической линии – "Потапово". Также рабочие уже ведут второй этап благоустройства возле станций метро "Пыхтино" и "Физтех", которые были открыты еще в 2023 году.

"Приступили к работам около будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии", – указал мэр.

Между тем, по данным градоначальника, обновление территории ждет и прилегающие зоны возле 5 существующих транспортных узлов. Речь идет о "Войковской", "Водном стадионе", "Отрадном" и "Бибирево", а в рамках второго этапа работ – "Медведково".

Ранее Собянин рассказывал, что на западе города планируется привести в порядок еще 5 крупных общественных территорий. Работы пройдут в районах Крылатское, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Фили-Кунцево, а также Тропарево-Никулино. Завершить благоустройство планируется в 2024 году.