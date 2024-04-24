24 апреля, 18:21Мэр Москвы
Собянин: москвичи выберут концепции благоустройства 8 общественных пространств
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Москвичи могут выбрать концепции благоустройства восьми общественных пространств. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Территория, объединяющая несколько домов, – особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни", – рассказал он.
Градоначальник напомнил, что 4 года назад в рамках программы "Мой район" открылся проект "Проектируем район". В этом году в проект внесли такие территории, как:
- 3-я улица Соколиной Горы, дом 21;
- корпуса 1 113–1 114 (район Силино, город Зеленоград);
- улица Бестужевых, от дома 2 до дома 12;
- Рязанский проспект, дом 73;
- улица Академика Семенова, дом 21, корпус 3;
- улица Столетова, дома 4, 6, 8, 10;
- часть Бескудниковского бульвара, от дома 66 до дома 90, корпуса 1 по Дмитровскому шоссе;
- парк имени 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как уточнил мэр, первые встречи с архитекторами прошли в середине апреля.
Принять участие в проектировании можно онлайн, проголосовав в опросе на платформе "Электронный дом". График очных встреч опубликован на сайте "Проектируем район" в разделе "Проектируемые объекты".
Ранее сообщалось, что в рамках программы капитального ремонта в 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут ремонт 892 фасадов жилых домов в Москве. Больше всего ремонтных работ пройдет в Юго-Западном административном округе – 193. В ТиНАО приведут в порядок 117 фасадов, а в Центральном – 70.
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