Собянин: москвичи выберут концепции благоустройства 8 общественных пространств

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи могут выбрать концепции благоустройства восьми общественных пространств. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Территория, объединяющая несколько домов, – особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни", – рассказал он.

Градоначальник напомнил, что 4 года назад в рамках программы "Мой район" открылся проект "Проектируем район". В этом году в проект внесли такие территории, как:

3-я улица Соколиной Горы, дом 21;

корпуса 1 113–1 114 (район Силино, город Зеленоград);

улица Бестужевых, от дома 2 до дома 12;

Рязанский проспект, дом 73;

улица Академика Семенова, дом 21, корпус 3;

улица Столетова, дома 4, 6, 8, 10;

часть Бескудниковского бульвара, от дома 66 до дома 90, корпуса 1 по Дмитровскому шоссе;

парк имени 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как уточнил мэр, первые встречи с архитекторами прошли в середине апреля.



Принять участие в проектировании можно онлайн, проголосовав в опросе на платформе "Электронный дом". График очных встреч опубликован на сайте "Проектируем район" в разделе "Проектируемые объекты".

Ранее сообщалось, что в рамках программы капитального ремонта в 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут ремонт 892 фасадов жилых домов в Москве. Больше всего ремонтных работ пройдет в Юго-Западном административном округе – 193. В ТиНАО приведут в порядок 117 фасадов, а в Центральном – 70.

