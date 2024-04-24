Специалисты отремонтируют почти 900 фасадов домов в этом году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках программы капитального ремонта в 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут ремонт 892 фасадов жилых домов в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, больше всего ремонтных работ пройдет в Юго-Западном административном округе – 193. В ТиНАО приведут в порядок 117 фасадов, а в Центральном – 70.

"Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", – подчеркнул он.

Вице-мэр добавил, что на первом этапе проведения работ специалисты исправят геометрию панелей, на втором – заполнят герметиком межпанельные швы, а на третьем – загрунтуют фасад и окрасят его в два слоя.

Бирюков уточнил, что все краски, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета. При ремонте облицованных мелкоразмерной керамической плиткой фасадов используются полимерцементные смеси на армирующих сетках, продолжил заммэра. Это позволяет увеличить срок службы фасада до 30 лет.

Между тем кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации – это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды, заключил Бирюков.

Накануне вице-мэр объявил о старте капремонта крыш жилых домов в Москве. Он уточнил, что в этом году специалисты приведут в порядок 712 кровель, 427 из которых – это плоские наплавляемые крыши, а 285 – металлические скатные. Бирюков также отметил, что в ЦАО больше всего крыш требуют ремонта – 142. В Северном административном округе – 105, а в Западном – 65.