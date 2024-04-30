30 апреля, 09:48Мэр Москвы
Собянин: более 120 объектов образования будет благоустроено в Москве в этом году
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Работы по благоустройству планируется провести на более чем 120 столичных объектах образования, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
Мэр подчеркнул, что в Москве продолжают открывать новые стадионы и обновлять существующие, оборудуют тренажеры для занятий спортом на улице, устанавливают качели, озеленяют прилегающие к учреждениям территории, а также модернизируют систему освещения.
Он уточнил, что работы на школьных участках проводят, как правило, летом, чтобы полностью подготовить объект к новому учебному году.
"В Обручевском районе благоустроим территорию возле кластера из трех образовательных учреждений на Ленинском проспекте. Создадим новую детскую зону, приведем в порядок футбольное поле с трибунами и места тихого отдыха", – говорится в его публикации.
Также Собянин отметил, что в этом году запланировано строительство и обновление спортивных площадок в филиале Первого Московского кадетского корпуса в Кунцеве.
Кроме того, на территории садика школы №1955 Лосиноостровского района сделают оригинальную планировку двора с музыкальной площадкой и метеостанцией, резюмировал мэр.
Ранее градоначальник рассказывал, что на западе города планируется привести в порядок еще 5 крупных общественных территорий. Работы пройдут в районах Крылатское, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Фили-Кунцево, а также Тропарево-Никулино. Завершат благоустройство в текущем году.
Работы также проведут на территориях возле 8 новых станций метро и 5 транспортных узлов.
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве 8 новых станций метро