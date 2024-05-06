Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Апрель в Москве был посвящен генеральной уборке города. В работах по благоустройству приняли участие около полумиллиона сотрудников городских служб и более 14 тысяч единиц техники, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

В этом году в столице организовали два общегородских субботника, в которых приняли участие почти 2 миллиона горожан, уточнил градоначальник. Москвичи помогали прогрести газон и подготовить цветники. В рамках месячника специалисты промыли фасады жилых домов и административных зданий, поработали на детских и спортивных площадках.

Мэр рассказал, что проезжую часть и тротуары промывали специальным шампунем. Также в порядок были приведены дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения и шумозащитные экраны. Кроме того, в столице промыли памятники, опоры и плафоны уличных фонарей и художественных подсветок фасадов.

"Накануне майских праздников мы традиционно включаем фонтаны. Этому, как обычно, предшествует тщательная подготовительная работа. На промывку чаш, финальное обследование инженерных систем, проверку работы подсветки и наладку режимов работы самых больших фонтанов может уходить до трех недель", – рассказал Собянин.

На городских клумбах во время работ высадили около 5 миллионов виол, также там распустились почти 15 миллионов тюльпанов.

"Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой", – добавил градоначальник.

Ранее к летнему сезону подготовили фонтан у Большого театра. Его промыли после зимы в рамках месячника по благоустройству. Работы выполнила бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники. С помощью щеток они тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения.

