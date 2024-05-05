Более 19 тыс светильников заменили в переходах и тоннелях Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили свыше 19 тысяч обычных ламп на светодиодные в подземных и надземных пешеходных переходах, а также в транспортных тоннелях. До конца 2024 года планируется поменять еще пять тысяч таких ламп, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что газоразрядные натриевые лампы меняют на современные светодиодные светильники. Их ставят по мере выхода из строя и по истечении срока эксплуатации. Новые светильники равномерно освещают пространство и имеют более высокий индекс цветопередачи, устойчивы к воздействию окружающей среды и безопасны, поскольку не содержат вредных веществ.

По информации портала, на столичных улицах с 2011 года стало вдвое больше светильников. За эти годы в Москве появилось 446 тысяч осветительных приборов. Также в этом году городские службы планируют установить еще 15 тысяч единиц во дворах, на детских и спортивных площадках.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что количество светодиодных светильников в столице превысило 50%. Они, с его слов, потребляют на 30% меньше электроэнергии, уменьшают общую нагрузку на сети и являются экологически чистыми изделиями.