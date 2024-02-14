Почти 53 тысячи умных фонарей установили в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты в прошлом году установили почти 53 тысячи умных фонарей в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.



"В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контроллерами уже имеющиеся опоры освещения", – рассказал заммэра.

Бирюков отметил, что всего с 2018 года в городе установили 310 тысяч подобных устройств. В фонари ставят плату, которая передает сигнал в центр управления. Благодаря этому специалисты ежедневно могут в дистанционном режиме регулировать яркость и проверять работу светильника.

В случае неисправности данные об этом сразу поступают в диспетчерскую, а на место вызывается аварийная бригада. Это помогает сэкономить электроэнергию а также обеспечить наиболее качественное освещение улиц и дорог Москвы, заключил заммэра.

Ранее стало известно, что во дворах столицы в 2023 году установили более 15 тысяч фонарей. Больше всего их разместили в ТиНАО (почти 2 тысячи), ЗАО (около 1,9 тысячи) и ЮАО (свыше 1,5 тысячи).

По информации Сергея Собянина, число светильников на улицах города с 2011 года выросло почти в два раза. По словам мэра Москвы, новые опоры освещения оснащаются только современными лампами на светодиодах, что позволяет экономить до 30% электричества. Всего за последние годы в столице разместили около 446 тысяч фонарей.

Почти 3 тыс фонарей установили возле школ и детских садов в Москве в 2023 году