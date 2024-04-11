Свыше 50% светодиодных светильников работают в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Число светодиодных светильников в Москве превысило 50%. Как отметил заммэра столицы по вопросам благоустройства Петр Бирюков, они потребляют на 30% меньше электроэнергии.

Помимо этого, светильники уменьшают общую нагрузку на сети, а также являются экологически чистыми изделиями, в которых отсутствуют опасные вещества и элементы. Еще одним их плюсом является неприхотливость в обслуживании и утилизации, добавил Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение реализуется в городе с 2015 года.

"В настоящее время продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники", – сказал Бирюков.

Он уточнил, что, когда у ламп заканчивается срок годности или они выходят из строя, их замену производят сотрудники АО "Объединенная энергетическая компания". Также заммэра обратил внимание, что в новых опорах, которые устанавливаются во время благоустройства, используют современные светильники.

Их срок службы, как уточнил вице-мэр, значительно превышает существующие аналоги.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Москве установят 65 тысяч умных фонарей. Суть таких фонарей заключается в специальных контролерах – это небольшие платы, которые в режиме реального времени передают сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". Специалисты могут дистанционно управлять городским освещением. Они регулируют яркость фонарей и проверяют напряжение. Данные о неработающем светильнике передаются диспетчеру.