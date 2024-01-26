Свыше 15 тыс новых фонарей установили во дворах Москвы в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 15 тысяч новых фонарей установили в столичных дворах в прошлом году. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сейчас хорошее освещение – важная составляющая формирования городской среды, отвечающая за комфорт и безопасность жителей. Число осветительных приборов в столице каждый год растет и на данный момент превышает миллион, уточнил он и добавил, что в прошлом году фонари установили в порядка 2,5 тысячи дворов.

По информации ведомства, больше всего их появилось в ТиНАО (почти 2 тысячи), ЗАО (около 1,9 тысячи) и ЮАО (свыше 1,5 тысячи). При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, также они отличаются теплым белым светом.

Кроме того, все московские фонари постепенно оснащаются умными датчиками, благодаря которым специалисты могут удаленно управлять городским освещением: регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать работу оборудования.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Всего в темное время суток в городе зажигается больше миллиона осветительных приборов, рассказал он.

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