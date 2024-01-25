Почти 1 400 замеров освещенности было проведено в Москве в 2023 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2023 году инженеры мобильной светотехнической лаборатории ГУП "Моссвет" провели 1398 замеров освещенности в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В столице у каждого вида пространств существуют свои предельно допустимые значения освещенности и яркости, которые измеряют в люксах и канделах на квадратный метр. Так, улицы и дороги разделяют на три категории, где у первой средняя яркость и освещенность дорожного покрытия наибольшая, а у последней – наименьшая.

К первой категории относятся крупные дороги и магистрали, среди которых МКАД, ТТК, Садовое кольцо и улицы в центре столицы. Их освещенность составляет от 20 до 30 люкс, а средняя яркость дорожного покрытия – от 1,2 до 2 кандел на квадратный метр.

К последней категории относятся улицы и дороги районного значения, такие как улица Плющева или Слободской переулок. Согласно нормам, их освещенность составляет от 6 до 15 люкс, а средняя яркость дорожного покрытия – от 0,4 до 0,8 канделы на квадратный метр. Парки, бульвары и другие городские объекты также имеют свои нормы освещения.

Специалисты комплекса городского хозяйства проверяют магистрали, улицы, освещенность дворов и уровень засветки окон жилых домов. Для этого они используют переносные люксметры и светотехническую лабораторию, которая представляет из себя автомобиль с высокоточной цифровой камерой, позволяющей производить замеры яркости дорожного покрытия, архитектурного освещения и рекламных щитов в разное время суток.

В прошлом году специалисты 661 раз проверили общую освещенность, 65 раз – вертикальную (засветку окон, замеры в квартирах) и 672 раза – среднюю яркость. Заявку в ГУП "Моссвет" на замер освещенности может подать каждый житель столицы. В случае, если специалисты выявят превышение норм освещенности, они выдадут предписания соответствующим организациям.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что число светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве выросло в два раза за 12 лет. При этом по части электроэнергии расход остался на том же уровне, благодаря использованию новых технологий в сфере ЖКХ.

До этого депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что в Москве продолжается модернизация системы уличного освещения, что помогает жителям чувствовать себя в безопасности и комфорте. По его словам, только за прошлый год на столичных улицах установили более 19 тысяч новых светильников.



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