Столичный бизнес увеличил энергопотребление на 1,2% за восемь месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с января по август 2023 года столичные компании увеличили энергопотребление на 1,2%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем потребления со стороны столичного бизнеса вырос до 21,2 миллиарда киловатт-часов. При этом уровень потребления электроэнергии в столице в целом остается стабильным.

"Наибольший прирост в январе – августе 2023 года зафиксирован в строительной отрасли – на 5,9%, до 852 миллионов киловатт-часов", – сообщил Ефимов, пояснив, что подобное связано в том числе с реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Рост потребления электроэнергии в городе говорит о высокой активности бизнеса. Чем больше товаров производится в Москве, тем больше потребляется энергоресурсов.

Как сообщает департамент экономической политики и развития Москвы, общий объем потребления электричества за восемь месяцев 2023 года превысил 29 миллиардов киловатт-часов, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году город продолжит поддерживать предпринимателей. В частности, столичные власти по-прежнему будут предоставлять бизнесу льготное кредитование, компенсацию затрат и субсидии на развитие производства. На прямую финансовую поддержку экономики планируют заложить 15,8 миллиарда рублей.



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