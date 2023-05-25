Столичный бизнес увеличил энергопотребление на 2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный коммерческий сектор смог сохранить положительную динамику 2022 года и нарастить объем потребления электроэнергии до 8,2 миллиарда киловатт-часов в первом квартале этого года. Такой показатель превысил на 2% значения прошлого года, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем потребления электроэнергии является важным косвенным индикатором экономической активности коммерческого сектора. Так, по итогам прошлого года столичные организации увеличили энергопотребление почти на два процента по сравнению с 2021-м", – отметил он.

По словам Ефимова, в этом году столичный бизнес устойчиво наращивает объемы производства товаров и услуг. В первом квартале наибольший рост установили в строительстве (на 6,8%, до 456 миллионов киловатт-часов).

Согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, общий объем электропотребления в городе составил 11,4 миллиарда киловатт-часов.

Ранее говорилось, что отключение электричества начнется через два месяца неплатежей по счетам. Управляющий партнер группы компании "Легес-бюро" Мария Спиридонова пояснила, что право отключать или ограничивать электропотребление есть не только у ресурсоснабжающих организаций, но и управляющих компаний, а также товариществ собственников жилья (ТСЖ).