Россию назвали энергетической сверхдержавой

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Россия продолжает быть энергетической сверхдержавой, как бы ни развивалась международная энергетика, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

Он отметил, что РФ имеет большие возможности в этой отрасли.

"Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой", – сказал Фрай в интервью РИА Новости.

По его словам, у России есть не только природные ресурсы – она может предложить миру новые технологии.

Ранее председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны. Он отметил, что Россия – одна из самых энергорасточительных стран.

Связал он это с тем, что россияне платят за электричество в два раза меньше, чем во всем мире. Чубайс выразил мнение, что решить проблему можно, если ввести социальную норму электропотребления.