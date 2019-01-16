Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

Он отметил, что Россия – одна из самых энергорасточительных стран. Связал он это с тем, что россияне платят за электричество в два раза меньше, чем во всем мире. По мнению Чубайса, решить проблему можно, если ввести социальную норму электропотребления.

Он предложил создать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же самом уровне. В частности, если семейное потребление электроэнергии меньше 300 киловатт-час в месяц, то тариф остается прежним, а если этот показатель повышен, то вступает в действие прогрессирующая норма.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение. Это произойдет, если потребителей обяжут оплачивать неиспользуемый резерв электросетевой мощности. На введении оплаты настаивает Минэнерго. Против выступает Минстрой, который считает, что эта инициатива увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов и в конечном итоге приведет к росту тарифов ЖКХ или сокращению средств на ремонтные работы.

Минэнерго предлагает вводить дополнительную плату для потребителей категории "свыше 670 кВт", не использующих всю сетевую мощность, поскольку сетям приходится держать лишнее оборудование, хотя им оплачивают реальный объем потребления. Минстрой считает, что завышение резерва не связано с неэффективностью организации – они не могут отказаться от резерва, потому что это может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

Частичную оплату "лишней" мощности планируется ввести с 2020 года – она составит 10%. Полная оплата резерва будет взиматься к 2024 году.