В Москве простились с основателем РЕН ТВ Иреной Лесневской

Фото: ТАСС/Роман Макаров

Прощание с основателем телекомпании РЕН ТВ Иреной Лесневской завершилось на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Траурную церемонию посетили родственники, друзья и коллеги медиаменеджера. Родные отметили стойкость духа и силу характера Лесневской. Друзья добавили, что основатель РЕН ТВ мало рассказывала подробностей про свою болезнь.

После прощания гроб был доставлен для захоронения на Даниловское кладбище.

Лесневская скончалась 24 декабря на 84-м году жизни. Причиной стала борьба с тяжелым заболеванием. Она известна тем, что в 1991 году вместе со своим сыном создала независимую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом.

В 2005 году Лесневская стала президентом холдинга REN Media Group. В том же году она получила премию ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения. Кроме того, медиаменеджер была удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

