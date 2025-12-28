Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 14:48

Общество

В Москве простились с основателем РЕН ТВ Иреной Лесневской

Фото: ТАСС/Роман Макаров

Прощание с основателем телекомпании РЕН ТВ Иреной Лесневской завершилось на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Траурную церемонию посетили родственники, друзья и коллеги медиаменеджера. Родные отметили стойкость духа и силу характера Лесневской. Друзья добавили, что основатель РЕН ТВ мало рассказывала подробностей про свою болезнь.

После прощания гроб был доставлен для захоронения на Даниловское кладбище.

Лесневская скончалась 24 декабря на 84-м году жизни. Причиной стала борьба с тяжелым заболеванием. Она известна тем, что в 1991 году вместе со своим сыном создала независимую телекомпанию REN TV, став ее генеральным директором и президентом.

В 2005 году Лесневская стала президентом холдинга REN Media Group. В том же году она получила премию ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения. Кроме того, медиаменеджер была удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Читайте также


общество

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика