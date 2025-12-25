Сын журналистки Лесневской назвал болезнь причиной смерти матери

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

Основательница телеканала РЕН ТВ, член Академии Российского телевидения Ирена Лесневская умерла из-за продолжительной болезни. Об этом РИА Новости рассказал ее сын Дмитрий.

"Долгая болезнь, ухудшилось (состояние. – Прим. ред.)", – сказал он, не уточнив диагноз.

О смерти Лесневской стало известно 24 декабря. Ей было 83 года. Прощание с ней пройдет 28-го числа на столичном Востряковском кладбище.

Журналистка основала телекомпанию РЕН ТВ в 1991 году вместе со своим сыном. До 2005 года она была ее гендиректором и президентом. Помимо этого, Лесневская занимала должность президента холдинга REN Media Group.

За свою карьеру основательница РЕН ТВ получила премию ТЭФИ и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.