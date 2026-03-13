Трамп: США пока не будут проводить операции, касающиеся ядерных материалов в Иране

США в настоящий момент не намерены проводить военные операции, которые затрагивают ядерные материалы в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос об иранском обогащенном уране. Однако он добавил, что Вашингтон может "в какой-то момент начать этим заниматься".

"В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы разбомбить к черту их ракеты и беспилотники", – подчеркнул Трамп.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за две недели нанесла 7,6 тысячи ударов по объектам в Иране, в том числе 4,7 тысячи атак на цели, которые были связаны с ракетной программой. В том числе осуществлено более 2 тысяч атак на штаб-квартиры и командные центры иранского режима.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Трамп на фоне происходящего заявлял, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

