В МВД заявили о снижении количества преступлений в Москве на 31%

Количество преступлений, совершенных на территории Москвы за последние 10 лет, снизилось на 31% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов в ходе выступления перед депутатами Мосгордумы.

Он отметил, что убийств было совершено на 55% меньше, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда уменьшилось на 56%, а грабежей – на 89%.

Помимо этого, на 84% снизилось количество фактов разбоя и на 95% – краж из квартир. Такое же снижение показало число краж транспортных средств.

Кроме того, было обеспечено проведение более 20 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие 25 миллионов москвичей и гостей столицы.

"Принимаемые меры по укреплению правопорядка позволили обеспечить контроль над оперативной обстановкой. Общее число зарегистрированных преступлений на территории Москвы сократилось на 8%", – отметил Баранов.

Он добавил, что в 2025 году было изъято 167 единиц оружия и более 27 тысяч боеприпасов, перекрыто 4 поставки огнестрельного оружия в город и ликвидировано 23 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов.

В центре внимания столичных правоохранителей находится борьба с мошенничеством, которое совершается дистанционно, при участии украинских спецслужб. Полицейские на постоянной основе ведут профилактическую работу по информированию граждан, в первую очередь пенсионного возраста, о новых видах преступлений, которые совершаются с использованием информационных технологий.

Данные меры снизили количество зарегистрированных преступлений данной категории практически на 23%, а эффективность раскрытия за год возросла до 25%.

К уголовной ответственности привлекли более 3 тысяч участников организованных групп и преступных сообществ. Помимо этого, особое внимание уделяется пресечению незаконного оборота наркотиков и контрабандных каналов их поставки.

"За 2025 год на территории столицы раскрыто более 10 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято свыше 3 тонн запрещенных веществ", – заключил Баранов.

Ранее сообщалось, что материальный ущерб от киберпреступлений в России уменьшился на 4% – с 203 до 195 миллиардов рублей. Таких результатов удалось добиться благодаря введению ограничений на дистанционное управление счетами и блокировке операций без согласия клиента. Меры в том числе позволили снизить суммы похищенных средств на 6% – с 192 до 181 миллиарда рублей.

