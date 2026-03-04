Колокольцев: число убийств в Москве в 2025 году оказалось ниже, чем в год Олимпиады-80

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2025 году в Москве было зарегистрировано 158 убийств, тогда как в 1980-м, когда столица принимала Олимпиаду, их было 217, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

При этом, по его словам, в настоящий момент территория города больше в 3 раза, население – в 1,5, а штатная численность полиции сократилась почти вдвое, до 64 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в столице снизилось число преступлений, совершенных мигрантами. В частности, количество ограблений сократилось в 7,5 раза, убийств – в 2.

Вместе с тем число IT-преступлений в России за 2025 год сократилось до 675 тысяч. Уточнялось, что половину от всех IT-преступлений составили кибермошенничества – 350 тысяч. Кроме того, общее число случаев мошенничества в стране сократилось на 7,6%.