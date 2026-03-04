Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 14:57

Происшествия
Главная / Новости /

Колокольцев: число убийств в Москве в 2025 году оказалось ниже, чем в год Олимпиады-80

Число убийств в Москве в 2025 году оказалось ниже, чем в год Олимпиады-80 – Колокольцев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2025 году в Москве было зарегистрировано 158 убийств, тогда как в 1980-м, когда столица принимала Олимпиаду, их было 217, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

При этом, по его словам, в настоящий момент территория города больше в 3 раза, население – в 1,5, а штатная численность полиции сократилась почти вдвое, до 64 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в столице снизилось число преступлений, совершенных мигрантами. В частности, количество ограблений сократилось в 7,5 раза, убийств – в 2.

Вместе с тем число IT-преступлений в России за 2025 год сократилось до 675 тысяч. Уточнялось, что половину от всех IT-преступлений составили кибермошенничества – 350 тысяч. Кроме того, общее число случаев мошенничества в стране сократилось на 7,6%.

"Московский патруль": СК РФ передал в суды более 90 тыс уголовных дел в 2025 году

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика