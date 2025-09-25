Терпимость к домашнему насилию начала снижаться в РФ

Фото: 123RF/dolgachov

В России начало сокращаться количество граждан, готовых оправдывать домашнее насилие. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



"В обществе наблюдается сдвиг в восприятии допустимости насилия. Более половины россиян убеждены, что даже однократный случай рукоприкладства со стороны партнера непростителен", – заявили аналитики центра.

Еще в 2019 году количество опрошенных, готовых простить побои, составляло 39%, а к 2025 году их число сократилось до 28%. Чаще всего прощают домашнее насилие мужчины (37%), а также представители старшего поколения (29–35%). Женщины и молодежь, наоборот, чаще оказываются убеждены, что даже один удар является поводом для развода.

Каждый десятый участник опроса заявил, что сталкивался с домашним насилием, а 30% – что знают о подобном в семьях своих знакомых. 45% респондентов отметили, что в России много семей с такой проблемой.

Ранее депутаты ГД предложили закрепить норму, по которой факт систематического семейного или бытового насилия может стать смягчающим обстоятельством в случае совершения преступления против виновника домашнего насилия. По мнению парламентариев, чаще всего речь идет не о хладнокровном преступлении, а о самообороне в состоянии отчаяния.