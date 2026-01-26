МИД Австрии ввел уведомительный порядок въезда для российских дипломатов

Фото: ТАСС/Стрингер

Министерство иностранных дел Австрии приняло решение ввести уведомительный порядок въезда и транзита в страну для неаккредитованных в республике российских дипломатов. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Вене, которому была направлена нота с разъяснениями по данному вопросу.

Эта мера затронет также административно-технических сотрудников дипмиссии и служебный персонал. Об иных ограничениях Австрия не сообщала. Россия приняла эту информацию к сведению.

Ранее посольство РФ в Австрии направило протест в МИД этой страны из-за празднования украинскими радикалами 1 января в Вене дня рождения националиста Степана Бандеры.

Там подчеркнули недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений. В посольстве РФ также указали, что очередная провокация не вызывает никакой другой эмоции, кроме глубокого отвращения.

