РФ объявила об ответных мерах на высылку дипломата из Австрии

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Россия объявила австрийской стороне об ответных мерах на высылку российского дипломата, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Немногим ранее, по информации новостного агентства APA, российский дипломат был объявлен персоной нон-грата, после чего покинул Австрию.

"Традиционно отвечаем на все подобные шаги. <...> Вскоре один из австрийских дипломатов схожего должностного уровня покинет Россию", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Эстонский МИД в августе также объявил о высылке российского дипломата из республики. Поверенного в делах вызвали для вручения ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон-грата. По данным ведомства, дипломат якобы участвовал "в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии".

В свою очередь, Россия в качестве ответной меры приняла решение о высылке сотрудника эстонского посольства в Москве. Тогда в МИД подчеркнули, что любые враждебные действия не останутся без ответа.