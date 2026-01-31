В МОК рассказали, что продолжают владеть всеми правами на олимпийского Мишку

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор владеет и управляет правом интеллектуальной собственности на талисман Игр-1980 в СССР – олимпийского Мишку. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что олимпийский Мишка станет талисманом российской сборной. По его словам, он разработан на основе "одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории страны".

Олимпийский комитет России (ОКР) в январе зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной РФ. Новый "Мишка" представляет собой бурого медведя, на груди у которого размещена медаль с логотипом комитета.

Оргкомитет Игр-1980 в Москве выбрал в качестве символа медведя, так как именно этот зверь, по мнению организаторов, обладает характерными для спортсмена качествами – силой, упорством и удалью. Победителем конкурса талисмана стал советский художник Виктор Чижиков, который нарисовал Мишку с пятицветным ремнем и пряжкой из золотых олимпийских колец.

