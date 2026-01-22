ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Олимпийский комитет России (ОКР) зарегистрировал в Роспатенте единый талисман национальной сборной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Заявка была подана в июле 2025 года, однако Роспатент принял по ней положительное решение лишь в январе 2026-го.

Талисман представляет собой бурого мишку в полный рост с медалью на груди, где изображен логотип ОКР.

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что восстановление статуса ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК) является основной целью на этот год. По его словам, благодаря контактам с МОК и международными федерациями все больше российских атлетов допускается до соревнований с флагом и гимном страны.

В 2026-м допуска команд из РФ к мировым состязаниям ожидает и Российский футбольный союз (РФС).