06 января, 16:14

FIS выдала нейтральный статус трем российским сноубордистам

Фото: ТАСС/Андрей Голованов

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) выдала нейтральный статус еще трем спортсменам из России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно заявлению, нейтральный статус был предоставлен сноубордистам Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль.

Ранее его выдали фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манько. Кроме того, нейтральный статус предоставили тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

Также нейтральный статус получили горнолыжница Юлия Плешкова, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.

Между тем министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) является основной целью на 2026 год. Он отметил, что благодаря контактам с МОК и международными федерациями все больше российских спортсменов допускается до соревнований с флагом и гимном страны.

В Кремле оценили решение FIDE о допуске шахматистов РФ к соревнованиям с символикой

