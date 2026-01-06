06 января, 16:14Спорт
FIS выдала нейтральный статус трем российским сноубордистам
Фото: ТАСС/Андрей Голованов
Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) выдала нейтральный статус еще трем спортсменам из России. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Согласно заявлению, нейтральный статус был предоставлен сноубордистам Ярославу Степаненко, Арсению Томину и Кристине Пауль.
Ранее его выдали фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манько. Кроме того, нейтральный статус предоставили тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.
Также нейтральный статус получили горнолыжница Юлия Плешкова, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.
Между тем министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) является основной целью на 2026 год. Он отметил, что благодаря контактам с МОК и международными федерациями все больше российских спортсменов допускается до соревнований с флагом и гимном страны.
