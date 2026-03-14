14 марта, 09:46

Общество

Небольшая облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 14 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, 14 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, дневные температурные значения установятся на отметке в 12–14 градусов выше 0, тогда как в Подмосковье показатели будет колебаться в пределах 9–14 градусов. В ночь на воскресенье, 15-е число, температура опустится до минус 2 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

При этом на следующей неделе температура в столице окажется на 4–6 градусов выше нормы, отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС.

"Немного понизится температура в понедельник ночью – минус 2–4 градуса, а днем плюс 9–11. Будет переменная облачность, без осадков", – уточнила метеоролог.

Однако уже с 17–18 марта в город придут небольшие дожди и похолодание. В частности, в светлое время суток ожидается от 6 до 11 градусов тепла, а минимальные значения в темное время составят минус 3.

В конце недели, с 19 по 22 марта, ночные показатели поднимутся до 0, а днем останутся такими же. Погода будет переменной облачности, и осадки маловероятны.

В связи с установлением теплых значений Паршина посоветовала москвичам переходить на весенний гардероб, поскольку самые низкие температуры теперь фиксируются только до восхода солнца.

"На данный момент это до 06:46 утра по московскому времени. После этого времени солнце начинает греть атмосферу, и температура воздуха становится значительно теплее, поэтому люди могут смело убирать зимние куртки и надевать одежду полегче", – указала синоптик.

Между тем система теплоснабжения Москвы была переведена на минимальные параметры работы из-за теплой погоды. Как уточнял заммэра Петр Бирюков, температура сетевого теплоносителя находится на минимально необходимых значениях, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

Вице-мэр также назвал межсезонье самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. Это связано с суточными колебаниями температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем.

Второй подряд рекорд тепла зафиксирован в Москве

