26 марта, 17:57

В кафе Ростова распределительная шляпа из Гарри Поттера помогает гостям в выборе

Фото: Cesc Maymo/Getty Images

В одном из кафе Ростова у гостей появилась возможность обратиться за помощью в выборе к распределительной шляпе из вселенной Гарри Поттера, пишет РБК.

Как рассказал сооснователь кафе Дмитрий Усачев, он вместе с партнерами старается внедрять элементы из мировой литературы, культуры и кинематографа в каждом из в своих заведений. По его словам, идея со шляпой появилась из-за большой всеобщей любви к "Гарри Поттеру".

"И мы придумали легенду: шляпа вышла в отпуск после работы в Хогвартсе и теперь помогает нашим гостям выбирать сэндвичи", – добавил Усачев.

Над созданием шляпы работала команда профессионалов. Программисты написали код, инженеры собрали микросхему, а копирайтеры подготовили текст. Благодаря такой объемной работе шляпа умеет говорить, двигаться и выглядит практически как оригинал из фильмов.

Ранее сообщалось, что новым трендом Москвы стали православные кафе. Самыми популярные из них – "Антипа" у храма на Колымажном дворе и Петровская кофейня в стенах Высоко-Петровского монастыря. Комментируя тренд, иерей Владислав Береговой отметил, что кафе при храмах подойдут людям, которым нравится православный вайб. Он добавил, что в итоге светские люди узнают, что священнослужители – образованные люди, которые "шарят в трендах".

