Профессор Омельченко: молодежь тревожится из-за будущего и склонна мечтать о прошлом

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Молодые люди все чаще воспринимают будущее как зону неопределенности и ностальгируют по прошлому, в том числе по периодам, в которых сами не жили. Об этом заявила профессор НИУ ВШЭ Елена Омельченко на Грушинской конференции.

По ее словам, интерес к образам прошлого стал одной из ключевых черт поколения, взрослеющего в условиях нестабильности. Исследование, основанное на глубинных интервью с 30 молодыми учеными в возрасте 20–35 лет, показало, что респонденты испытывают тревогу из-за будущего и склонны откладывать взросление.

"Это глубинные интервью с выборкой по полу, возрасту и сферам профессиональных интересов. Это своеобразный авангард молодого поколения, и по исследованию можно судить о тенденциях среди образованной молодежи городского типа", – передает РБК слова Омельченко.

Она пояснила, что развитие тенденции мечт о прошлом кроется в нехватке ресурсов и информации, в том числе на фоне крупных социальных потрясений, политических конфликтов до климатических изменений. В этих условиях, по словам специалиста, прошлое начинает восприниматься как более стабильное и понятное, даже если оно знакомо лишь по рассказам и медиа.

Омельченко отметила, что ностальгия может распространяться в том числе на 1990-е годы или советский период, которые в представлении молодежи выглядят как "более устойчивые" времена. Это позволяет смягчать тревожность и ощущение неопределенности.

По словам профессора МГУ Елены Шестопал, лишь небольшая доля людей сегодня способна четко представить свое будущее, что связано с масштабными изменениями социальной и политической реальности последних лет.

Рост тревожных настроений в обществе подтверждают и другие исследования. Специалисты отмечают, что ограничения и самоцензура мешают открытому обсуждению и получению поддержки, что негативно сказывается на психологическом состоянии.

