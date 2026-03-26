26 марта, 18:27

Профессор Омельченко: молодежь тревожится из-за будущего и склонна мечтать о прошлом

Социологи рассказали, почему молодежь стала чаще ностальгировать по прошлому

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Молодые люди все чаще воспринимают будущее как зону неопределенности и ностальгируют по прошлому, в том числе по периодам, в которых сами не жили. Об этом заявила профессор НИУ ВШЭ Елена Омельченко на Грушинской конференции.

По ее словам, интерес к образам прошлого стал одной из ключевых черт поколения, взрослеющего в условиях нестабильности. Исследование, основанное на глубинных интервью с 30 молодыми учеными в возрасте 20–35 лет, показало, что респонденты испытывают тревогу из-за будущего и склонны откладывать взросление.

"Это глубинные интервью с выборкой по полу, возрасту и сферам профессиональных интересов. Это своеобразный авангард молодого поколения, и по исследованию можно судить о тенденциях среди образованной молодежи городского типа", – передает РБК слова Омельченко.

Она пояснила, что развитие тенденции мечт о прошлом кроется в нехватке ресурсов и информации, в том числе на фоне крупных социальных потрясений, политических конфликтов до климатических изменений. В этих условиях, по словам специалиста, прошлое начинает восприниматься как более стабильное и понятное, даже если оно знакомо лишь по рассказам и медиа.

Омельченко отметила, что ностальгия может распространяться в том числе на 1990-е годы или советский период, которые в представлении молодежи выглядят как "более устойчивые" времена. Это позволяет смягчать тревожность и ощущение неопределенности.

По словам профессора МГУ Елены Шестопал, лишь небольшая доля людей сегодня способна четко представить свое будущее, что связано с масштабными изменениями социальной и политической реальности последних лет.

Рост тревожных настроений в обществе подтверждают и другие исследования. Специалисты отмечают, что ограничения и самоцензура мешают открытому обсуждению и получению поддержки, что негативно сказывается на психологическом состоянии.

Ранее историк моды объяснила, почему молодежь предпочитает винтажную одежду. Оказалось, что винтажная одежда помогает людям выражать себя и подчеркивать индивидуальность через стиль. На популярность к "старым" вещам влияет интерес молодежи к культуре прошлых десятилетий, в том числе к фильмам и эстетике того времени.

Читайте также


общество

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

