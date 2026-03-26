Лавров заявил, что США подставили своих арабских союзников агрессией против Ирана

США, начав агрессию против Ирана, подвели своих арабских союзников. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France Télévisions.

Он указал, что страны Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ) всячески отговаривали американскую сторону от войны на Ближнем Востоке.

"Они четко заявили, что не предоставят свое воздушное пространство и не разрешат использовать американские военные базы на своей территории для нападения на Иран. Но любому человеку, мало-мальски знакомому с военным делом, понятно, что военные базы США в регионе использовались для работы по сбору и передаче разведданных, информации со спутников", – отметил Лавров.

Регулярные атаки на американские базы в регионе являются последствием той авантюры, которая была начата Белым домом без каких-либо причин, добавил он.

По словам министра, Иран на сегодня оказался в схожей ситуации, что и Ирак, Сирия и Ливия, которые были разрушены из-за деструктивного вмешательства США в процессы на Ближнем Востоке.

При этом заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что его не интересует международное право, не могут вызвать одобрение. Лавров также назвал цинизмом гордые высказывания представителей администрации США о хладнокровных убийствах членов иранского руководства.

Главным ключом к урегулированию вокруг Ирана является прекращение атак со стороны США и Израиля, отметил глава российского МИД. Он также опроверг утверждения о том, что Россия якобы предоставляет Тегерану какие-либо разведданные.

РФ выступает за обеспечение интересов Ирана и прочих стран региона, в том числе членов ССАГПЗ, которые тоже страдают от последствий агрессии США и Израиля. Лавров подчеркнул, что Россия не радуется, когда развязанные другими странами войны приводят к росту цен на экспортируемую ей продукцию, включая энергоносители. Между тем Москва неизменно открыта к торговле с заинтересованными странами.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. По словам политика, переданный план формирует основу для мирного соглашения между странами.

По информации СМИ, Тегеран уже ответил на мирное предложение Вашингтона. В своем ответе Иран заявил о необходимости прекращения агрессии в сторону республики и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.