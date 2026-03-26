Трамп приостановил удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана еще на 10 дней – до 6 апреля. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, соответствующее решение было принято по просьбе иранского правительства.

"Переговоры продолжаются и, несмотря на ложные заявления об обратном со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости, и других сторон, идут очень успешно", – подчеркнул глава Белого дома.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позднее СМИ сообщали, что власти США передали Ирану план по выходу из конфликта, который состоит из 15 пунктов. Позже Тегеран отправил официальный ответ на мирное предложение Вашингтона, в котором потребовал компенсации за ущерб и репарации, завершения конфликта на всех фронтах, включая союзников республики на Ближнем Востоке.

Между тем Трамп выразил готовность нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад" на республику, если та не захочет пойти на сделку с Вашингтоном.