NYT: США направили Тегерану план по выходу из конфликта из 15 пунктов

Власти США передали Ирану план по выходу из текущего конфликта, который состоит из 15 пунктов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что данный план является попыткой администрации США найти выход из конфликта на фоне усиливающегося давления на американскую экономику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.

Американский лидер также выразил надежду, что в течение 5 дней ему удастся достичь прогресса в прекращении конфликта. Переговоры с Тегераном ведут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.