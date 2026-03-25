NYT: США направили Тегерану план по выходу из конфликта из 15 пунктов

Власти США передали Ирану план по выходу из текущего конфликта, который состоит из 15 пунктов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что данный план является попыткой администрации США найти выход из конфликта на фоне усиливающегося давления на американскую экономику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, диалог, который возобновился в минувшие выходные, показал готовность Ирана к достижению мира.

Американский лидер также выразил надежду, что в течение 5 дней ему удастся достичь прогресса в прекращении конфликта. Переговоры с Тегераном ведут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Экс-чиновник из США Джо Кент заявил, что у Ирана не было планов создавать ядерное оружие

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

