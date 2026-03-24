Трамп заявил, что Вэнс, Рубио и Уиткофф участвуют в консультациях с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном. Об этом заявил сам президент Штатов во время выступления в Белом доме.

"У нас есть ряд людей, которые этим (переговорами. – Прим. ред.) занимаются. И другая сторона, могу вам сказать, хочет заключить сделку", – подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп указал, что все лидеры Ирана якобы исчезли и "никто не знает", с кем нужно говорить. В это же время Вашингтон поддерживает диалог "с нужными людьми, которые "сильно хотят заключить сделку" с США.

Вместе с тем, по словам американского президента, Тегеран якобы передал Вашингтону некий ценный подарок, стоящий колоссальных денег. Трамп не стал раскрывать, о каком именно подарке идет речь, но отметил, что он связан с Ормузским проливом.

Военная операция США и Израиля против Тегерана началась 28 февраля. В ответ на атаки Иран начал обстрелы еврейского государства и американских баз на Ближнем Востоке. Кроме того, эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, что сказалось на ценах на нефть.

Позже американский лидер поручил Пентагону временно прекратить военные удары, объяснив это успешными переговорами с Ираном. В это же время секретарь Совбеза России Сергей Шойгу уверен, что перспективы прекращения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке на текущий момент не просматриваются.

