23 марта, 17:03

Трамп заявил, что хочет достичь прогресса по прекращению боев с Ираном за 5 дней

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что в течение 5 дней ему удастся достичь прогресса в прекращении конфликта с Ираном. Слова президента США передает телеканал CNBC, который провел с ним телефонное интервью.

По мнению Трампа, смена режима в Иране состоялась, так как с представителями США со стороны Исламской Республики сейчас встречаются "совсем другие люди".

В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Иран ожидает, что Россия не допустит злоупотребления США полномочиями Совета безопасности ООН для продолжения конфликта. Арагчи подчеркнул, что, если американская сторона атакует энергетическую инфраструктуру Ирана, Тегеран ответит решительно и быстро, защищая свой суверенитет. Он назвал угрозы США геноцидом и военным преступлением.

Кроме того, предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что, начав военную операцию в Иране, Трамп "совершил политическое самоубийство", так как в ходе предвыборной кампании он обещал, что эпоха войн закончилась.

Тогда же американский лидер говорил, что будет заниматься проблемами граждан США и экономикой страны, напомнил Бут. В итоге действия главы Белого дома привели к росту цен, в том числе на бензин, что сильно ударило по гражданам Штатов.

Он добавил, что за 3 недели боевых действий американцы израсходовали почти все ракеты для комплексов Patriot и перехватчики, которые были на Ближнем Востоке. При этом восполнить производство у них не получается. Кроме того, они израсходовали более 300 ракет Tomahawk, в то время как в год их производится не более 77 штук.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Трамп ранее пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

США ускорили переброску подразделений морской пехоты в регион Ближнего Востока

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

