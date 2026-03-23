Трамп заявил, что хочет достичь прогресса по прекращению боев с Ираном за 5 дней

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что в течение 5 дней ему удастся достичь прогресса в прекращении конфликта с Ираном. Слова президента США передает телеканал CNBC, который провел с ним телефонное интервью.

По мнению Трампа, смена режима в Иране состоялась, так как с представителями США со стороны Исламской Республики сейчас встречаются "совсем другие люди".

В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Иран ожидает, что Россия не допустит злоупотребления США полномочиями Совета безопасности ООН для продолжения конфликта. Арагчи подчеркнул, что, если американская сторона атакует энергетическую инфраструктуру Ирана, Тегеран ответит решительно и быстро, защищая свой суверенитет. Он назвал угрозы США геноцидом и военным преступлением.

Кроме того, предприниматель и общественный деятель Виктор Бут в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что, начав военную операцию в Иране, Трамп "совершил политическое самоубийство", так как в ходе предвыборной кампании он обещал, что эпоха войн закончилась.

Тогда же американский лидер говорил, что будет заниматься проблемами граждан США и экономикой страны, напомнил Бут. В итоге действия главы Белого дома привели к росту цен, в том числе на бензин, что сильно ударило по гражданам Штатов.

Он добавил, что за 3 недели боевых действий американцы израсходовали почти все ракеты для комплексов Patriot и перехватчики, которые были на Ближнем Востоке. При этом восполнить производство у них не получается. Кроме того, они израсходовали более 300 ракет Tomahawk, в то время как в год их производится не более 77 штук.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Трамп ранее пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.