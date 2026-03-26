Экономист Сафонов: страховая пенсия не может быть более 67 тыс рублей

Максимальный возможный размер страховой пенсии – 67 тысяч рублей. Об этом в беседе с ТАСС заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Чтобы получать такую пенсию, необходимо набрать 400 пенсионных баллов, отметил он. То есть нужно иметь 40 лет стажа и зарплату, превышающую 250 тысяч рублей в месяц.

Эксперт добавил, что пенсия может быть близка к 70 тысячам рублей только в северных регионах страны.

Свыше 100 тысяч рублей, по словам Сафонова, могут получать летчики-испытатели, однако это социальная пенсия за выслугу лет, а не страховая. Для таких выплат стаж у мужчины должен составлять 25 лет, а у женщины – 20 лет. Зарплата при этом должна превышать 120 тысяч рублей.

Кроме того, среди военнослужащих пенсию в 100 тысяч выплачивают только генерал-полковникам и генералам армии, заключил профессор.

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут до 16,5 тысячи рублей, на 6,8% Таким образом, средний размер соцпенсии детей-инвалидов достигнет 24,5 тысячи, увеличившись на 1,6 тысячи рублей.