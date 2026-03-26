26 марта, 11:09

Экономист Сафонов: страховая пенсия не может быть более 67 тыс рублей

Максимальный возможный размер страховой пенсии – 67 тысяч рублей. Об этом в беседе с ТАСС заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Чтобы получать такую пенсию, необходимо набрать 400 пенсионных баллов, отметил он. То есть нужно иметь 40 лет стажа и зарплату, превышающую 250 тысяч рублей в месяц.

Эксперт добавил, что пенсия может быть близка к 70 тысячам рублей только в северных регионах страны.

Свыше 100 тысяч рублей, по словам Сафонова, могут получать летчики-испытатели, однако это социальная пенсия за выслугу лет, а не страховая. Для таких выплат стаж у мужчины должен составлять 25 лет, а у женщины – 20 лет. Зарплата при этом должна превышать 120 тысяч рублей.

Кроме того, среди военнослужащих пенсию в 100 тысяч выплачивают только генерал-полковникам и генералам армии, заключил профессор.

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут до 16,5 тысячи рублей, на 6,8% Таким образом, средний размер соцпенсии детей-инвалидов достигнет 24,5 тысячи, увеличившись на 1,6 тысячи рублей.

Россиян стали чаще склонять к переводу пенсионных накоплений

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

