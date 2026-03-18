Соцпенсии россиян вырастут до 16,5 тысячи рублей с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии в России повысится до 16,5 тысячи рублей в месяц после индексации с 1 апреля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает РИА Новости.

Социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. В результате средний размер выплаты увеличится более чем на тысячу рублей. При этом средний размер соцпенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тысячи рублей – до 24,5 тысячи.

Ранее в Госдуме призвали проводить индексацию пенсий в России каждые три месяца. По словам депутатов, при нынешних подходах индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен и тарифов.

В ГД также подчеркнули, что массового перехода на получение пенсий в цифровой валюте в России не планируется. Цифровой рубль рассматривается исключительно как один из возможных вариантов наряду с уже существующими способами доставки пенсий.