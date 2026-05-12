12 мая, 13:04

Жилой дом получил повреждения при отражении атаки БПЛА в Оренбурге

Жилой дом получил повреждения при отражении атаки БПЛА в Оренбурге. Об этом губернатор региона Евгений Солнцев сообщил в мессенджере MAX.

Он уточнил, что на место ЧП выехали оперативные службы. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее украинские военные атаковали поселок Разумное в Белгородской области с помощью БПЛА. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой помощи.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что дрон нанес удар по коммерческому объекту, из-за чего были повреждены фасад и остекление.

До этого мужчина получил ранения в Петровсом районе Донецка из-за атаки дрона. Пострадавшего доставили в больницу. Еще один местный житель получил травмы после удара FPV-дронов по селу Борщово Погарского района Брянской области.

