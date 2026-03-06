График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 03:59

В ГД заявили, что полный переход на получение пенсии в цифровых рублях не планируется

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Массового перехода на получение пенсий в цифровой валюте в России не планируется. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, цифровой рубль рассматривается исключительно как один из возможных вариантов наряду с уже существующими способами доставки пенсий.

"Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно. Это некая альтернативная валюта. Сейчас идет эксперимент, все находится в режиме старта", – подчеркнул Нилов.

Депутат напомнил, что у пенсионеров по-прежнему есть выбор: получать деньги на банковскую карту, наличными или с доставкой на дом почтальоном. Внедрение цифрового рубля не отменяет этих привычных форматов.

Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля 2026 года. Это коснется 4 миллионов граждан. Прибавку к выплатам получат люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также россияне без трудового стажа.

