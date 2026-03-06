Мокрый снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 6 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в пятницу, 6 марта, составит от 0 до 2 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил москвичей, что в ближайшие дни в регионе ожидается похолодание. При этом в пятницу, 6 марта, и субботу, 7 марта, на дорогах в столице появится гололедица.

При этом температура воздуха в столице в ближайшие дни опустится до минус 5 градусов. В Подмосковье ожидается от минус 4 до минус 9 градусов.