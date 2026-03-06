Почтовые ящики для открыток к 8 Марта появились в терминалах "Аэроэкспресса"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почтовые ящики для поздравительных открыток к 8 Марта установили в терминалах "Аэроэкспресса" на Белорусском и Павелецком вокзалах, а также в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Все пассажиры могут отправить открытку в эксклюзивном весеннем дизайне по России и за рубеж с 6 по 15 марта.

Специальные ящики для них располагаются на стойках информации. Для получения открытки необходимо обратиться к сотруднику стойки. Кроме того, там доступны канцелярские товары и инструкция по заполнению. "Почта России" доставит открытки бесплатно.

"В рамках новой совместной акции с "Почтой России" путешественники смогут поздравить своих близких с Международным женским днем или просто отправить теплые пожелания после праздника – акция продлится по 15 марта. Специалист стойки информации "Аэроэкспресса", – отметила глава пресс-службы компании Вера Агафонова.

В честь Международного женского дня в культурных учреждениях Москвы подготовили около 220 мероприятий. В частности, запланированы увлекательные экскурсии, лекции о женщинах-ученых и кинопоказы.

Также всем женщинам в честь 8 Марта подарят цветы в усадьбе Воронцово, саду "Эрмитаж", парках "Северное Тушино" и "Красная Пресня", а также в Лианозовском, Измайловском и Таганском парках.

