На телебашнях РТРС включат тематическую подсветку к Международному женскому дню

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Международный женский день, 8 Марта, телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети будут украшены тематической архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе РТРС.

На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет транслироваться поздравительная открытка с надписью "8 Марта. С праздником!" На световом панно воронежской башни появятся изображения тюльпанов и ромашек, в Благовещенске – нарциссы и герберы.

Бегущей строкой на высотных сооружениях Брянска, Великого Новгорода, Калининграда и Кызыла будет выведено пожелание "С праздником весны, дорогие женщины! Счастья, здоровья и любви!" На башнях в Братске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Тамбове, Уфе, Черкесске и Ярославле появится калейдоскоп из цветов, подарков, разноцветных переливов, порхающих бабочек, красных сердечек и фейерверка.

Поздравления с женским праздником можно будет увидеть и на объектах РТРС в Астрахани, Иркутске, Казани, Калуге, Кирове, Костроме, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Саранске, Саратове, Симферополе, Смоленске, Сочи, Твери, Улан-Удэ и других городах России.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе 8 марта сделает вход для женщин бесплатным. Для посетителей подготовили интересные экскурсии, мастер-классы, викторину, концерты и кинопоказ. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация, присоединиться могут все желающие.