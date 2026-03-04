Форма поиска по сайту

04 марта, 12:37

Происшествия

Главу Бодайбо отправили под домашний арест после коммунальной аварии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд избрал меру пресечения главе города Бодайбо Иркутской области Алексею Ботвину, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Ботвин отправлен под домашний арест до 26 апреля.

По данным прокуратуры Иркутской области, уголовное дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства, его расследование находится на контроле. Было установлено, что с декабря 2023 года по январь 2026-го глава городского поселения, зная о значительной изношенности магистральных водоводов, не принял необходимых мер по их ремонту и модернизации.

При этом суд по иску прокуратуры обязал администрацию устранить нарушения в сфере ЖКХ, однако требования выполнены не были. По версии надзорного ведомства, бездействие должностных лиц в условиях сильных морозов создало угрозу жизни и здоровью не менее 1 320 жителей.

В начале февраля в Бодайбо произошло ЧП, которое затронуло системы водо- и теплоснабжения в городе, из-за чего были остановлены четыре котельные. В результате без тепла и воды остались свыше 196 домов и две школы.

В связи с ситуацией губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Тогда же он назначил первого замгубернатора Романа Колесова руководителем операции по ликвидации последствий.

Позднее к мероприятиям были привлечены заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков и участники опергруппы правительства области.

Водоснабжение и подачу тепла удалось восстановить в 10 домах Бодайбо. Спустя еще время все жилые помещения были подключены к отоплению и к частичной подаче холодной воды.

Новости регионов: более 140 домов остались без отопления в Бодайбо

судыпроисшествияполитикарегионы

