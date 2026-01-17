Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:54

Происшествия

В Бердянске 280 домов остались без тепла из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без теплоснабжения из-за вывода из строя системы энергоснабжения и остановки котельных. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Для восстановительных работ были задействованы круглосуточном режиме четыре аварийные бригады. Специалисты проводят работы по спуску теплоносителя из системы отопления, а также осуществляют мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений.

"После стабилизации ситуации с электроснабжением и запуска котельных систему заполнят теплоносителем и будет запущено отопление", – добавил Балицкий.

Ранее более 144 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за массового отключения электроэнергии. Специалисты сразу же приступили к поэтапному восстановлению подачи электричества.

Еще один инцидент произошел до этого в Белгородской области: в результате ночного обстрела со стороны ВСУ около 556 тысяч жителей региона остались без света и тепла.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика