В Бердянске 280 домов остались без тепла из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без теплоснабжения из-за вывода из строя системы энергоснабжения и остановки котельных. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Для восстановительных работ были задействованы круглосуточном режиме четыре аварийные бригады. Специалисты проводят работы по спуску теплоносителя из системы отопления, а также осуществляют мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений.

"После стабилизации ситуации с электроснабжением и запуска котельных систему заполнят теплоносителем и будет запущено отопление", – добавил Балицкий.

Ранее более 144 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за массового отключения электроэнергии. Специалисты сразу же приступили к поэтапному восстановлению подачи электричества.

Еще один инцидент произошел до этого в Белгородской области: в результате ночного обстрела со стороны ВСУ около 556 тысяч жителей региона остались без света и тепла.