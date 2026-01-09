Около 556 тысяч жителей Белгородской области остались света и тепла из-за атаки ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

Около 556 тысяч жителей Белгородской области остались без света и тепла в результате ночного обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) ночью в пятницу, 9 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Также, по его информации, почти 200 тысяч жителей области остались без воды и водоотведения. Всего пострадали жители шести муниципальных образований.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Местные жители не пострадали. Однако есть серьезные повреждения на одном из объектов инфраструктуры.

Кроме того, объект ЖКХ в Орле получил повреждения в результате обстрела со стороны Украины. В нескольких районах города производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения.